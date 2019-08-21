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الزراعة: استكمال حصص الأسمدة للزراعات الصيفية والشركات تلتزم بالتوريد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:17 م
الزراعة: استكمال حصص الأسمدة للزراعات الصيفية والشركات تلتزم بالتوريد أسمدة زراعية
كتب ـ عز النوبى

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تلقت وزارة الزراعة  واستصلاح، تقريرا من الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بقطاع  الخدمات الزراعية، التى تشمل 28 مديرية زراعية، عن موقف الأسمدة للزراعات الصيفية، واستكمال حصتها من قبل الشركات المنتجة.

وقال الدكتورعباس الشناوى رئيس قطاع  الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، إنه خلال اجتماع مديريات الزراعة ، تم عرض موقف الأسمدة  للزراعات الصيفية، مؤكدا أنه جارى استكمال حصص الأسمدة للزراعات الصيفية  من قبل  الشركات المنتجة الملتزمة بالتوريد  حاليا، حتى  اكتمال النصاب  لكل محصول  منزرع حسب الحصص المقررة، موضحا أن معظم المحاصيل الصيفية دخلت الآن مرحلة ما قبل النضج، محصول الذرة مرحلة ما بعد النضج، والأرز تم طرد السنابل، وعدة محاصيل زراعية  صيفية أخرى في مرحلة النضج .

 فيما تواصل الإدارة المركزية  لشئون مديريات الزراعية، تطبيق منظومة "الباركود" وهى التتبع  على الأسمدة الزراعية  للقضاء  على عمليات التلاعب  والتهريب اثناء نقل  المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة  بختم  مجلس إدارة الجمعية  الزراعية ، وباركود الختم  المخصص لمدير  الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة  بالأسمدة   بوليصة الشحن  لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة الى  المتابعة الدورية من قبل   لجان المتابعة  حول صرف الأسمدة  بالجمعيات الزراعية .

 

 

الزراعات الصيفية

شركات الأسمدة

طرد السنابل

الخدمات الزراعية

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