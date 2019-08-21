الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية، فى السيطرة على حريق في مخزن خردة بقرية كوم أشفين بقرية بلقس على مساحة 300 متر تقريبا، نتيجة ماس كهربائى، دون إصابات.

ومن ناحيته أكد حامد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب، أنه تلقى إخطار بنشوب حريق فى مخزن خردة بقرية كوم اشفين بقرية بلقس على مساحة 300 متر تقريبا، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضح "طلبة"، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى الحريق نتج بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح، وذلك فى حضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، والدكتور كرم السويلكى نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.