سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة فى قليوب

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:27 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة فى قليوب الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية، فى السيطرة على حريق في مخزن خردة بقرية كوم أشفين بقرية بلقس على مساحة 300 متر تقريبا، نتيجة ماس كهربائى، دون إصابات.

ومن ناحيته أكد حامد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب، أنه تلقى إخطار بنشوب حريق فى مخزن خردة بقرية كوم اشفين بقرية بلقس على مساحة 300 متر تقريبا، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضح "طلبة"، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى الحريق نتج بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح، وذلك فى حضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، والدكتور كرم السويلكى نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.

 

 


اخبار القليوبية

حريق

مخزن خردة

الحماية المدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة