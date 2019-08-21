التنمية المحلية للمحافظين: لا تهاون مع المعتدين على أراض وأملاك الدولة

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بحضور 9 محافظين هم كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء قاسم محمد حسين محافظ المنيا والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من قيادات الوزارة ومسئولى لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضى والمساحة العسكرية.

وذكر بيان للوزارة، أن الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة إزالة التعديات على أراضى الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضى بالمحافظات، وأكد وزير التنمية المحلية فى بداية الاجتماع أن الرئيس سيقوم خلال الفترة القادمة بعقد مجموعة من الإجتماعات مع المحافظين لمتابعة جهود المحافظات فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وتقنين الأراضى.

ووجه الوزير بتكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.

وخلال الاجتماع عرض المحافظين جهود كل محافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضى والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التى تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، وعدد الحالات التى تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحريرها وعدد الطلبات التى تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.

ووجه وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المحافظات وتسهيل الإجراءات علي الراغبين في تقنين الأراضي وحل أى مشكلات فيما يخص عمليات التقنين، مشددا على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أوتعديات على أراض وأملاك الدولة، واستمرار عمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كل حالات التعدى المستهدف إزالتها فى الموجة الثالثة عشر لإعادة حق الدولة كاملاً .

كما وجه بضرورة عقد المحافظين لاجتماعات على مدار الأسبوع لمتابعة ملف تقينين واسترداد الأراضى مع كافة المسئولين فى الأحياء وجهات الولاية ومسئولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أى معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف والإنتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظات ، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بكافة الجهود التى حققتها المحافظات في هذا الملف حتى الآن مطالباً بعدم عودة أى تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى هذا الشأن.