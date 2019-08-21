التموين تطرح مناقصة عالمية لشراء زيت الطعام وطرحه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة جديدة عالمية لشراء زيت الطعام وطرحة على بطاقات التموين، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة غدا الخميس، وأن يكون فتره وصول زيت الطعام من يوم 10 إلى 30 أكتوبر المقبل.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت، توفير مخزون استراتجيى للسلع الأساسية، حيث يكفى السكر لمدة 8 أشهر والقمح 4.5 أشهر والأرز حتى منتصف شهر الأرز بجانب توفير مخزون من الدواجن حتى إبريل المقبل، وكذلك هناك تعاقدات حتى نهاية 2020، لافتة إلى أنه لأول مرة يرتفع المخزون الاستراتيجى للسلع بهذا الشكل.











