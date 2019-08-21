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التصريح بدفن جثة لاعب كرة غرق فى مياه نهر النيل فى الصف

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:15 م
التصريح بدفن جثة لاعب كرة غرق فى مياه نهر النيل فى الصف الاعب المتوفى غرقا
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة "عبد الله.س"، لاعب كرة قدم، توفى غرقًا فى مياه نهر النيل بالصف، بعد انتهاء مفتش الصحة من توقيع الكشف الطبى عليه.

 

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضحية عبد الله سامى، لاعب كرة قدم، ولعب لعدد من الأندية البارزة، مثل الشرقية للدخان، والفيوم، والاتحاد.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى عبد الله سامى غرق بنهر النيل بمنطقة المعدية، حرر محضر بالواقعة، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى، للبحث عن جثمانه، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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