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الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:00 م
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التدخين والسمنة أخطر ثنائى يسبب تجلط الدم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:00 م
التدخين والسمنة أخطر ثنائى يسبب تجلط الدم تجلط الدم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تجلط الدم من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها البعض مما تسبب انتفاخ فى المنطقة المصابة بالتجلط مع تغيير لونها للون الأزرق والشعور بألم شديد بها، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض الأسباب التى تؤدى لحدوث التجلط فى الدم وهى:

تجلط الدم
تجلط الدم

 

1:الإفراط فى التدخين يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم.

2:العوامل الوراثية لها دور كبير فى زيادة الاصابة بتجلط الدم.

3:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم يسبب تجلط الدم.

4:الاصابة بأمراض الكبد المختلفة تسبب تجلط الدم.

5:مشاكل القلب والأوعية الدموية تسبب تجلط الدم فى بعض الاماكن.

6:الاصابة بفقر الدم أو مرض الثلاسيميا.

7:انسداد الشريان التاجى والاوعية الدموية .

8:الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة يسبب تجلط الدم.

 

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج تجلط الدم ومنها

1: الامتناع عن التدخين.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

3:التدليك، يساعد على سريان الدم فى الجسم ومنع التجلط.

4:الاهتمام بتناول الطعام الصحى وخصوصا الخضروات والفواكه ومنها القرنبيط والكرفس والفلفل.

 

 

 


تجلط الدم

الدم

الم

التجلط

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