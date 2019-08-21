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البابا تواضروس يترأس اجتماع الأربعاء الأسبوعى من الكاتدرائية اليوم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:44 م
البابا تواضروس يترأس اجتماع الأربعاء الأسبوعى من الكاتدرائية اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام

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يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.
 
الجدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.
 
وشهد الأسبوع الجارى، العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى، حيث قام بسيامة 24 راهبة بدير الأمير تادرس بحارة الروم، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.

 


تواضروس

العظة الاسبوعية

عظة البابا

الكنيسة

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