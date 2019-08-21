"الأعلى للإعلام": المجلس لم ولن يتستر على ما يخالف القانون ولن يحمى فسادا

كتب محمد السيد

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن المجلس عقد اجتماعا عاجلا اليوم الأربعاء بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه فى قضية رشوة، مضيفا أنه لم يقم أو يكن أبدا يتستر على ما يخالف القانون أو ليحمى فسادا مهما كان مرتكبه وأيا كان موقعه خاصة وأنها إحدى المهام الأساسية للمجلس.

وأضاف المجلس فى بيان عقب اجتماعه اليوم، أنه على يقين بأن كافة أعماله وقراراته تمت وفقا لآليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية، مؤكدا أن القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع وأنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.

وتابع :"ونظرا لطبيعة عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تستلزم أن يكون للمجلس أمينا عاما يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولا عن تنفيذ قراراته والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والادارية وعرض تقارير سير العمل به.

وأشار المجلس الى أنه قرر اعفاء أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالى من منصبه واتخاذ الاجراءات القانونية لتعيين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولى هذا المنصب خلال الفترة القادمة.