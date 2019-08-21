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الأحد المقبل آخر موعد للتقدم بوظائف فى المدارس المصرية اليابانية للعام الجديد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:38 م
الأحد المقبل آخر موعد للتقدم بوظائف فى المدارس المصرية اليابانية للعام الجديد المدارس اليابانية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الأحد  25 أغسطس الجارى آخر موعد للتقدم للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2019، عبر الرابط التالى  https://ejsadm.moe.gov.eg
 
وأضافت الوزارة، فى بيان صحفي، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
 
وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلي الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، لافتة إلى أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية والإجابة على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ماعدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.
 
وأشارت إلي أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام، مع مراعاة الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2019. 
 
وأكدت الوزارة أن عملية الاختيار لكل متقدم ستكون مبنية على نظام نقاط إلكتروني سيحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية، وسيتم الاختيار بناء على أعلى عدد من النقاط سيحصل عليها المتقدم.
 
وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
 
وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادته مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وإدخاله بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.
 
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2019/2020 سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018/2019.
 

 


التربية والتعليم

المدارس اليابانية

التقدم للعمل بالمدارس اليابانية

شروط التقدم للعمل بالمدارس اليابانبة

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