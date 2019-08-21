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أمريكا تعرض 10 ملايين برميل نفط للبيع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:19 م
أمريكا تعرض 10 ملايين برميل نفط للبيع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ارشيفية
رويترز

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أفاد إخطار، اليوم الأربعاء، أن وزارة الطاقة الأمريكية، تعرض عشرة ملايين برميل من النفط العالي الكبريت من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في الفترة بين أول أكتوبر والثلاثين من نوفمبر.

والعرض جزء من عملية بيع خولتها قوانين أُقرت في وقت سابق لجمع أموال لتحديث المنشأة.

وتلزم قوانين أقرها الكونجرس في سنوات سابقة الوزارة، بأن تقوم بعمليات بيع للصرف على تحسينات يتم إدخالها على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يتم الاحتفاظ به في خزانات في باطن الأرض على ساحل تكساس ولويزيانا.


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