ألمانيا: دعمنا القوات الأمريكية ببلادنا خلال 7 سنوات بـ243 مليون يورو

برلين(أ ش أ)

دعمت الحكومة الألمانية القوات الأمريكية المنتشرة على الأراضى الألمانية، خلال الأعوام السبعة الماضية، بمبلغ 243 مليون يورو.

وذكرت وزارة المالية الألمانية -فى ردها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار بريجيته فرايهولد- أن هذه النفقات كانت استحقاقات لموظفين سابقين أو لإدارة أراضٍ ومبانٍ، إلى جانب المشاركة فى نفقات بناء خاصة بالقوات الأمريكية.

وبحسب الرد، فإن الأموال التى حددتها الحكومة الألمانية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2019 لإجراءات بناء عسكرية تخص شركاء حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى ألمانيا، والتى بلغت قيمتها 480 مليون يورو، ذهبت حصرًا تقريبًا لصالح الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنشر حاليًا نحو 35700 جندى فى أربع ولايات ألمانية، نصفهم (18459 جنديا) فى ولاية راينلاند-بفالتس، و11689 جنديا فى ولاية بافاريا، و3036 جنديا فى ولاية بادن-فورتمبرج، و2471 فى ولاية هيسن.