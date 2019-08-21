أحمد الطيبى: حزب الليكود يمارس تطهير عرقى ضد العرب بالكنيست

كتب - هاشم الفخرانى

قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الأربعاء، إن حزب الليكود يقود حملة تطهير عرقى فى الكنيست ضد كل من يعارضه، وخاصة النواب العرب .

وأضاف "الطيبى" فى حوار مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بمناسبة خلفية الالتماس المقدم من حزب القوة اليهودية اليمينى المتطرف للمستوطنين، وانضمام حزب الليكود إليه، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات بحجة أنهم يناهضون إسرائيل، أنه بمجرد أن يشير نتنياهو إلى العرب على أنهم تهديد سكانى، أصبح يعتبرهم الآن أيضًا تهديدًا انتخابيًا إنه يحاول إقصاء الجمهور العربى".

وستجرى فى إسرائيل الشهر المقبل انتخابات الكنيست وتحديداً فى 17 سبتمبر، وتشير التوقعات إلى فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على الليكود بفارق مقعدين .