سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أحمد الطيبى: حزب الليكود يمارس تطهير عرقى ضد العرب بالكنيست

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:04 م
أحمد الطيبى: حزب الليكود يمارس تطهير عرقى ضد العرب بالكنيست الطيبى
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الأربعاء، إن حزب الليكود يقود حملة تطهير عرقى فى الكنيست ضد كل من يعارضه، وخاصة النواب العرب .

وأضاف "الطيبى" فى حوار مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بمناسبة خلفية الالتماس المقدم من حزب القوة اليهودية اليمينى المتطرف للمستوطنين، وانضمام حزب الليكود إليه، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات بحجة أنهم يناهضون إسرائيل، أنه بمجرد أن يشير نتنياهو إلى العرب على أنهم تهديد سكانى، أصبح يعتبرهم الآن أيضًا تهديدًا انتخابيًا إنه يحاول إقصاء الجمهور العربى".

وستجرى فى إسرائيل الشهر المقبل انتخابات الكنيست وتحديداً فى 17 سبتمبر، وتشير التوقعات إلى فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على الليكود بفارق مقعدين .

 

 

 

 

 


اسرائيل

الليكود

تل ابيب

أحمد الطيبى

الكنيست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أعداد الإسرائيليين الدارسين للغة العربية.. أستاذ دراسات إسرائيلية: الكنيست سن قانونا لتعليم اللغة العربية فى المدارس.. يهدف إلى القضاء على خوف اليهود من الفلسطينين.. وخلق جيل قادر على التغلغل وسط العرب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:00 م

قبل شهر من انتخابات الكنيست.. الأحزاب الإسرائيلية تتكتل من أجل إقصاء نتنياهو من الحكم.. حزب "أزرق - أبيض" يجرى مفاوضات مع حزب "ليبرمان" لتفويت الفرصة على الليكود.. وبنيامين يحدد أسماء من تخلفه فى الحكومة

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:30 م

مخاوف فلسطينية من تأييد أمريكى للاستيطان الإسرائيلى فى الضفة والقدس المحتلة قبل انتخابات الكنيست.. تل أبيب توافق على بناء 640 وحدة استيطانية جديدة.. والليكود يداعب الناخب الإسرائيلى بعد تراجع شعبية نتنياهو

السبت، 17 أغسطس 2019 11:03 م

كاريكاتير إسرائيلى يحذر من فوز حزب الجنرالات بانتخابات الكنيست

السبت، 10 أغسطس 2019 06:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة