6 حاجات بتقولك ليه لازم تاكل سمك.. هيظبط صحتك ويحميك من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من أنواع الأسماك المختلفة والتى تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الاسماك بدلا من اللحوم.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك فوائد مذهلة لتناول الأسماك وهى:



السمك

1:تحتوى الاسماك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والأمراض.

2:نظرا لاحتواء الاسماك على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من أمراض الربو.

3:تناول الاسماك يحد من خطر الاصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية.

4: تناول الأسماك يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بالاكثار من تناول الاسماك بدلا من اللحوم.

5:يجمى من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

6: اثبتت بعض الدراسات أن تناول الأسماك يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز والنشاط .