سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

6 حاجات بتقولك ليه لازم تاكل سمك.. هيظبط صحتك ويحميك من الأمراض

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:00 ص
6 حاجات بتقولك ليه لازم تاكل سمك.. هيظبط صحتك ويحميك من الأمراض الاسماك-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من أنواع الأسماك المختلفة والتى تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الاسماك بدلا من اللحوم.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك فوائد مذهلة لتناول الأسماك وهى:

السمك
السمك

 

1:تحتوى الاسماك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والأمراض.

2:نظرا لاحتواء الاسماك على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من أمراض الربو.

3:تناول الاسماك يحد من خطر الاصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية.

4: تناول الأسماك يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بالاكثار من تناول الاسماك بدلا من اللحوم.

5:يجمى من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

6: اثبتت بعض الدراسات أن تناول الأسماك يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز والنشاط .


الاسمك

تناول الاسماك

السمك

فوائد الاسماك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة