5 أطعمة ومشروبات تحمي كليتك وتخلص جسمك من الفضلات الضارة

كتبت هند عادل

الكلية هى المسئول الأول فى جسم الانسان عن التخلص من الفضلات الضارة التى قد تنهى الحياة فى حاله استمرار تراكمها وتسمم الدم بها، وهناك عده أمراض تؤذى الكلى عند الإصابة بها مثل ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أو تصلب الشرايين والتى تمنع الكلى من القيام بالعمل الذي من المفترض أن تقوم به.

ووفقا لموقع "healthline" فأن أى مرض يصيب الكلى يهدد الحياة وهو ما يتطلب من من الشخص عناية فائقة بنظافة كليته فلا يمكن لأى أحد وضع فرشاة تنظيف على أعضاؤه الداخلية ولكن يمكن تجربة بعض الأطعمة التى تعمل على تنظيف الكلى وهى :

1- الخضروات الورقية



الخضر الورقية مليئة بفيتامين C و K ، جنبا إلى جنب مع الألياف المفيدة، كما أنها تقلل من ضغط الدم، وتوازن السكريات في الدم ، وتقلل من إجهاد الكلى.

2 -عصير التوت البرى



عصير التوت البري يمكن أن يكون مفيدًا لالتهابات المسالك البولية ،وشرب هذا العصير يساعد على تطهير الكلى والتخلص من حصى الكلى و أكسالات الكالسيوم.

3- الكركم



الكركم يحتوي على الكركمين الذي يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات كما أنه مفيد لمحاربة أمراض الكلى والحصوات التى تتكون من داخلها، واضافته إلى المأكولات والعصائر يساعد فى تنظيف الكلى.

4- التفاح



تفاحة في اليوم تبقيك بعيدًاعن الطبيب، والتفاح مليء بالألياف التي تمتص السموم ، يمكن أن يقلل التفاح الالتهابات في الجسم و

5 – الثوم

يجب أن يتضمن النظام الغذائى اليومى كمية كافية من الثوم لفائدته الهامة للجسم وتنظيف الكلى.