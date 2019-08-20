الرئيسية تقارير مصرية وزارة العدل ونقابة المحامين توقعان بروتوكول تعاون بشأن قانون المحاماه الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:51 ص نقابة المحامين كتب إبراهيم قاسم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى اليوم الثلاثاء، المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، بمقر الوزارة، وقاما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك نفاذا لاحكام القانون رقم 147 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض احكام قانون المحاماة. يأتى ذلك في اطار التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين، وبناء على طلب النقابة. وزير العدل نقابة المحامين بروتوكول تعاون قانون المحاماة تعديلات قانون المحاماه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة تصدت لحملات احتلال النقابة الخميس، 15 أغسطس 2019 07:32 م النص الكامل لقانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية الأربعاء، 14 أغسطس 2019 06:05 م تعرف على تشكيل مجلس نقابة المحامين بعد تعديلات قانون المحاماة الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 09:45 م الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 08:29 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة 10 آلاف مشجع فى إياب الزمالك وديكاداها بطل الصومال ميتشو يتعرف على لاعبى الزمالك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات مانشستر يونايتد يُدين العنصرية ضد بوجبا بعد إهدار ركلة جزاء.. فيديو صالح جمعة فى مهمة الحفاظ على مركزه بالأهلى أمام الحاوي و قفشة الأهلى يستعلم عن طلبات الكرواتي ماميتش قبل التفاوض معه سوبر كورة يكشف موقف المقاولون من رحيل عماد النحاس للأهلى زى النهارده .. رونالدو يظهر لأول مرة بقميص البرتغال .. فيديو فيديو.."نيرمين الفقى" تخطف الأنظار بملابس البحر أثناء الإجازة تلسكوب فضائى يقدم لمحة نادرة عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية فيديو معلوماتى..10 علاجات طبيعية لقرحة المعدة المزيد من Trending Plus
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