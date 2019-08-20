وزارة العدل ونقابة المحامين توقعان بروتوكول تعاون بشأن قانون المحاماه

كتب إبراهيم قاسم

التقى اليوم الثلاثاء، المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، بمقر الوزارة، وقاما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك نفاذا لاحكام القانون رقم 147 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض احكام قانون المحاماة.