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وزارة البيئة: زيادة مواقع جمع قش الأرز بكفر الشيخ لـ31

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:51 م
وزارة البيئة: زيادة مواقع جمع قش الأرز بكفر الشيخ لـ31 قش الأرز
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إن عدد مواقع جمع قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، قد ارتفع إلى 31 موقع، وذلك بعد معاينة فرع جهاز شئون البيئة بشرق ووسط الدلتا، لـ6 مواقع في نطاق مركزى قلين ودسوق، واعتماد فتحها.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم اعتماد 17 موقعا جديد لجمع قش الأرز بكفر الشيخ والدقهلية، وذلك فى إطار الإجراءات التحضيرية والإستعدادت المبكرة للموسم الحالى لزراعة الأر،ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والسحابة السوداء، بالإضافة إلى معاينة 7 مواقع بمركزبلقاس، و5 مواقع بمركز السنبلاوين.
 
يذكر أن وزارة البيئة، بدأت فى تفعيل خطتها لمواجهة موسم السحابة السوداء لعام 2019، والذى يتزامن مع موسم حصاد الأرز، فى الفترة من 15 أغسطس الجارى وحتى منتصف نوفمبر المقبل، بالتعاون مع 9 زارات معنية، هم: الصناعة، الزراعة، الصحة، النقل، التنمية المحلية، الكهرباء، الرى، الإسكان، البترول، حيث ستتولى غرف العمليات بكل منهم متابعة الموقف بشكل دورى وبالتنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
 
 

وزارة البيئة

مواقع جمع قش الارز

قش الارز

السحابة السوداء

تلوث الهواء

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