هل المقابر تورث؟.. لجنة الفتوى بالأزهر توضح الحكم الشرعى

كتب لؤى على

هل المقابر تورث؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أجابت اللجنة بالآتى:

المقابر لا تورث، وإنما هى موقوفة على الدفن، إلا ما أعد منها للتجارة قبل الدفن فيها، فمن بنى مقبرة فإنه يراعى قصده فيعتبر .