هل المقابر تورث؟.. لجنة الفتوى بالأزهر توضح الحكم الشرعى

هل المقابر تورث؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أجابت اللجنة بالآتى:
المقابر لا تورث، وإنما هى موقوفة على الدفن، إلا ما أعد منها للتجارة قبل الدفن فيها، فمن بنى مقبرة فإنه يراعى قصده فيعتبر .
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هل المقابر تورث؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أجابت اللجنة بالآتى:
المقابر لا تورث، وإنما هى موقوفة على الدفن، إلا ما أعد منها للتجارة قبل الدفن فيها، فمن بنى مقبرة فإنه يراعى قصده فيعتبر .
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