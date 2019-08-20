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مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:25 م
مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
 
تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، وحال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا إرهابيا عثر بحوزتهم على 5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة  - 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة  العليا التحقيق.

الامن الوطنى

عناصر ارهابية

مزارع العبور

العريش

اليوم السابع بلس

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