مصرع 3 وإصابة آخر فى سقوط سيارة داخل مصرف بطريق بحيرة قارون

الفيوم رباب الجالي

لقى 3 أشخاص بالفيوم مصرعهم، وأصيب آخر، بطريق بحيرة قارون أمام قرية سياحية، بعد سقوط سيارتهم فى مصرف" داير البركة"، تم نقل الجثث إلى مستشفى سنورس المركزى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بسقوط سيارة فى مصرف داير البركة ببحيرة قارون، بالقرب من قرية الأحلام السياحية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم انتشال السيارة رقم 37629 ملاكى الفيوم من المصرف، وانتشال جثث 3 سيدات وآخر مصاب وجميعهم من قرية أبو شنب.

تم نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى سنورس المركزى والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.