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مصرع 13 صينيا وإصابة 31 آخرين إثر تحطم حافلة فى لاوس

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:16 ص
مصرع 13 صينيا وإصابة 31 آخرين إثر تحطم حافلة فى لاوس تحطم حافلة ـ صورة أرشيفية
يانتيان (أ ش أ)

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لقى 13 صينيا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 31 آخرون بينهم اثنان حالتهما خطيرة، إثر انحراف حافلة سياحية عن الطريق وتحطمها فى شمال لاوس.

وذكرت السفارة الصينية فى لاوس على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - أن الحافلة كانت تقل 44 صينيا عندما انحرفت على أحد الطرق الواقعة بين العاصمة (فيانتيان) وبلدة (لوانج برابانج) شمالى البلاد.. مشيرة إلى أن أعضاء من الفريق الطبى التابع لجيش التحرير الشعبى الصينى المتواجد فى لاوس من أجل حضور حدث طبى مشترك مع الحكومة هناك، توجهوا إلى البلدة من أجل المساعدة فى علاج المصابين.

 


تحطم حافله

لاوس

السفاره الصينيه فى لاوس

انحراف حافله تقل صينيين

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