مدير تعليم الجيزة يتابع أعمال الصيانة بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

تجرى الإدارات التعليمية بالجيزة أعمال الصيانة البسيطة للمدارس على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تجرى أعمال صيانة الفصول مثل صيانة المقاعد والنوافذ والأبواب ودورات المياه، وغيرها.

وفى السياق أجرى خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جوله تفقدية لمدرسة "أبو الهول الابتدائية" التابعة لإدارة الهرم يرافقه عبد الناصر سعدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة، والمندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وأشرف سلومة، مدير عام إدارة الهرم التعليمية.

وتفقد حجازى المدرسة للوقوف على آخر الاستعدادات وأعمال الصيانة والتجديد، استعدادًا لبدء العام الدراسى خلال الشهر المقبل، حيث تتم أعمال الصيانة والتطوير والتجديد للفصول وقاعات البحث ودورات المياه، بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى.