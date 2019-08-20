محافظ مطروح يستعرض مقترح إنشاء مجمع للمصالح الحكومية على مساحة 6 أفدنة

مطروح – فريق المحافظات

استعرض اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، الموقع المقترح لإنشاء مجمع المصالح الحكومية فى إطار تنفيذ توجهات الدولة، بتجميع كافة المصالح الحكومية فى مكان واحد، لتيسير إجراءات المواطنين والتسهيل عليهم، مع اختيار أنسب الأماكن وسهولة الوصول إليها وتأمينها.

وتم اقتراح موقع خارج الكثافة السكنية، بموقع مجمع أتوبيسات المحافظة، على مساحة 6 أفدنة، فى منطقة الكيلو 4 ، بمدخل المدينة،على طريق مطروح- الإسكندرية

ووجه محافظ مطروح، بمراعاة بعد التوسع والزيادة السكانية فى المستقبل، وكذلك أعداد المديريات والمصالح الحكومية وأعداد الموظفين والمترديين على تلك المصالح لإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم.

حضر الاجتماع، المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية.