محافظة القاهرة توقع برتوكول تعاون لتقديم الخدمات التمويلية لورش شق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

وقع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية برتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة مستمرة فى تطوير منطقة شق الثعبان لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائى إلى اقتصاد منظم وتحويلها الى مدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت، من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض مشيراً إلى أن المنطقة الواقعة حالياً شرق طريق الاوتوستراد تمتد بعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادى دجلة على مساحة 6.5 مليون متر مربع ( 1600 فدان ) بها استثمارات تتجاورز 18 مليار جنيه وتضم أكثر من 2344 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام ويعمل بها حوالي 50 ألف عامل وفنى.

وأضاف عبد العال أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة الخدمات لأصحاب المصانع والورش والمصانع والمعارض المقامة بها والتى تم الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقاً للقانون مشيراً إلى أن البرتوكول الموقع مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعاملين بشق الثعبان من خلال حزمة تمويلية بغية ضمان تنفيذ إلتزاماتهم المترتبة على الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعهم إالى جانب توفير الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب المساهمة فى توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بالمنطقة ومساعدة شركات الرخام بهذه المنطقة للتكامل فى تسويق منتجاتها، إلى جانب التعاون فى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة ومنهجية الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل، كذلك توفير تمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتوفير التسهيلات الائتمانية والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التصدير .

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أى عقوبات تعترض تنفيذه.

وأشار ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البرتوكول يهدف إلى دعم صناعة محلية تحقق فرص عمل وعملة صعبة وتققل استيراد المنتج من الخارج ، كما تساعد فى إدخال صناعة الرخام فى الاقتصاد الرسمى، وجذب أكبر عدد من المستثمرين والمواطنين للدخول فى منظومة الشمول المالى مؤكداً على ان هذا البرتوكول بداية لتعاون مع محافظة القاهرة فى مشروعات أخرى.

شهد اللقاء حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية وعدد من معاونيه واللواء محمد حنفى السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.