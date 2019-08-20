ليبرمان مهاجما نتنياهو: الاتفاق مع عسكرى سابق أفضل من الخضوع لفصائل فلسطينية

كتب- هاشم الفخرانى

ردًا على الهجوم الذى شنه رئيس الوزراء الإسرائيلى على الاتفاق الذى ابرم بين حزبى "إسرائيل بيتنا" و"أزرق- أبيض"، قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أن الاتفاق مع عسكرى سابق أفضل من الخضوع لفصائل فلسطينية تهدد أمن إسرائيل.

وقال "ليبرمان" إن رد فعل الليكود كان مضحكًا للغاية وكان بالنسبة لى الذى يخرج الضفدع من الجوال، رافضا فى الوقت ذاته اى هجوم على قيادات الحزب.

وكان "نتنياهو" قال للصحفيين الإسرائيليين المرافقين له خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية "كييف" :"اتعجب من قيادات عسكرية شغلت مناصب هامة بالجيش الإسرائيلى تتصدر المشهد السياسى كانت تعارض تأمين حدودنا الجنوبية "، موضحًا أنهم لن يكونوا جادرين بالتواجد فى أماكن سياسة مرموقة فى الدولة.

وذكر مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو شعر بغضب شديد من الاتفاق الذى توصل اليه حزبى "أزرق- أبيض" و"إسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان، بهدف إقصاء حزبه من الحكومة الجديدة.