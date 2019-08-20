سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ليبرمان مهاجما نتنياهو: الاتفاق مع عسكرى سابق أفضل من الخضوع لفصائل فلسطينية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:37 م
ليبرمان مهاجما نتنياهو: الاتفاق مع عسكرى سابق أفضل من الخضوع لفصائل فلسطينية ليبرمان ونتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردًا على الهجوم الذى شنه رئيس الوزراء الإسرائيلى على الاتفاق الذى ابرم بين حزبى "إسرائيل بيتنا" و"أزرق- أبيض"، قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أن الاتفاق مع عسكرى سابق أفضل من الخضوع لفصائل فلسطينية تهدد أمن إسرائيل.

 

وقال "ليبرمان" إن رد فعل الليكود كان مضحكًا للغاية وكان بالنسبة لى الذى يخرج الضفدع من الجوال، رافضا فى الوقت ذاته اى هجوم على قيادات الحزب.

 

وكان "نتنياهو" قال للصحفيين الإسرائيليين المرافقين له خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية "كييف" :"اتعجب من قيادات عسكرية شغلت مناصب هامة بالجيش الإسرائيلى تتصدر المشهد السياسى كانت تعارض تأمين حدودنا الجنوبية "، موضحًا أنهم لن يكونوا جادرين بالتواجد فى أماكن سياسة مرموقة فى الدولة.

 

وذكر مراسل صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو شعر بغضب شديد من الاتفاق الذى توصل اليه حزبى "أزرق- أبيض" و"إسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان، بهدف إقصاء حزبه من الحكومة الجديدة.


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

افيجدرو ليبرمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتنياهو يهاجم خصومه: اتعجب من عودة من رفضوا تأمين حدودنا إلى المشهد مجددا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:19 م

شاهد..كيف أحرجت سارة نتنياهو زوجها خلال مراسم استقبالهما بأوكرانيا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:01 م

نتنياهو أول زعيم أجنبى يزور أوكرانيا بعد وصول زيلينسكى إلى السلطة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:47 ص

قبل شهر من انتخابات الكنيست.. الأحزاب الإسرائيلية تتكتل من أجل إقصاء نتنياهو من الحكم.. حزب "أزرق - أبيض" يجرى مفاوضات مع حزب "ليبرمان" لتفويت الفرصة على الليكود.. وبنيامين يحدد أسماء من تخلفه فى الحكومة

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الرياضة من الطبقة الأولى

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الرياضة من الطبقة الأولى

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة