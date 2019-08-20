غدا عودة حجاج جمعيات الإسكندرية والشرقية من الأراضى المقدسة

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر أن يشهد غدا الأربعاء، عودة 902 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الاسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية، على أن يتم التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى لتفويج 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، إضافة إلى استمرار التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سيتم تفويج 573 حاجا من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.



وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى انه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.



هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579