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عالجى الاكتئاب من مطبخك.. كترى من الكرنب والشوفان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:00 ص
عالجى الاكتئاب من مطبخك.. كترى من الكرنب والشوفان خضروات - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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 نتيجة ضغوطات الحياة والتعرض لفقدان الأحباب والأقارب، قد ندخل فى حالة اكتئاب شديدة تؤثر على الصحة العامة للجسم، وهنا لا بد أن يلجأ المريض لطبيب نفسى للخروج من الحالة فى أقرب وقت.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن الاكلات التى تعالج الاكتئاب هى:

1:ينصح بتناول المكسرات وخصوصا "اللوز والجوز والكاجو"، فهى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز المزاج العام وتساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء وعلاج الاكتئاب.

مكسرات
مكسرات

 

2:الشوفان من الحبوب الكاملة التى تحتوى على نسبة عالية من الالياف والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض كما انها تحارب الاكتئاب والتوتر.

3:الافوكادو، واحدة من الفواكه الغنية بالعناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحسين الحالة النفسية وعلاج الاكتئاب والقلق المستمر.

توت
توت

 

4:التوت، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتحسين الحالية النفسية .

5:الكرنب، من الخضراوات الضرورية لصحة الجسم والتى تحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تخفيف التوتر والقلق.

 

 


خضروات

مكسرات

اطعمة

الاكتئاب

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