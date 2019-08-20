ضبط 886 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
تضمنت الجهود ضبط 886 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 198 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 33 هاربين من جنح الحبس المستأنف.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 465 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و187 محكوم عليهم في جنح المخالفات، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
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