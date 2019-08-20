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ضبط 8 عناصر خطرة فى حملة أمنية بمركز المنزلة دقهلية بحوزتهم أسلحة نارية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:13 م
ضبط 8 عناصر خطرة فى حملة أمنية بمركز المنزلة دقهلية بحوزتهم أسلحة نارية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط مجموعة من العناصر الأمنية الخطرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذلك أثناء حملة مكبرة بالمنزلة.

 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة برئاسة العقيد احمد العجوز رئيس فرع البحث شمال الدقهلية، إستهدفت دائرة مركز شرطة المنزلة.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 متهمين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم 8 قطع سلاح نارى و2 بندقية آلية وعدد 5 طلقات من ذات العيار، عدد 2 بندقية خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار، عدد 4 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 


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