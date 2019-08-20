سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط طالب و10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:25 م
ضبط طالب و10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور طالب و10 سائقين من قائدى سيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 11 حالة ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات،و هم "عمرو.ع.ع" 35 عام مقيم دمياط، و"عيسى.ا.م" 34 عام سائق مقيم حدائق القبة القاهرة، و"عيد.م.ع" 24 عام طالب مقيم دائرة مركز فايد، و"السيد.ل.م" 37 عام سائق ومقيم مركز الزقازيق بالشرقية، و"أحمد.ع.ا" 38 عام سائق مقيم بلبيس بالشرقية، و"سمير .ش.ع" 39 عام عامل مقيم دائرة مركز القصاصين، و"أحمد.أ.أ" 26 عام عاطل مقيم الباجور بالمنوفية، و"محمد.م.ع" 26 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير، و"أشرف.إ.ع" 51 عام موظف مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"مغربى.م.ع" 31 عام سائق مقيم الصف الجيزة، و"على .ح.م" 47 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية. تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


امن الاسماعيلية

حملة مرورية فى الاسماعيلية

مباحث المرور فى الاسماعيلية

تعاطى المخدرات فى الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر الحركة الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية

السبت، 03 أغسطس 2019 07:33 م

سقوط "فرج مصانع" أشهر مروج للهروين فى قبضة أمن الإسماعيلية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:29 م

أمن الإسماعيلية يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء

الجمعة، 10 مايو 2019 02:04 م

امن الإسماعيلية ينجح فى القبض على عاطل سرق شقة جزار

الخميس، 07 مارس 2019 10:58 ص

"أمن الإسماعيلية" يلقى القبض على المتهمين بسرقة مكتب حراسة وتوريدات

الأحد، 03 مارس 2019 01:16 م

صور.. مدير أمن الإسماعيلية يفتتح وحدة الفيش المميكن بمركز القنطرة غرب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:00 م

صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:10 م

اليوم.. مدير أمن الإسماعيلية يفتتح معرض أثاث ومنتجات مصلحة السجون

الأحد، 20 يناير 2019 12:36 ص

أمن الإسماعيلية يداهم منطقة السحر والجمال ويضبط ترسانة أسلحة نارية وطلقات

الثلاثاء، 15 يناير 2019 11:29 م

مدير أمن الاسماعيلية يعتمد حركة تنقلات رؤساء المباحث

الثلاثاء، 08 يناير 2019 09:53 م

"أمن الإسماعيلية" يضبط أحد الهاربين المتهمين بخطف رجل أعمال سعودى

الأربعاء، 02 يناير 2019 12:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة