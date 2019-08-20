ضبط طالب و10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور طالب و10 سائقين من قائدى سيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 11 حالة ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات،و هم "عمرو.ع.ع" 35 عام مقيم دمياط، و"عيسى.ا.م" 34 عام سائق مقيم حدائق القبة القاهرة، و"عيد.م.ع" 24 عام طالب مقيم دائرة مركز فايد، و"السيد.ل.م" 37 عام سائق ومقيم مركز الزقازيق بالشرقية، و"أحمد.ع.ا" 38 عام سائق مقيم بلبيس بالشرقية، و"سمير .ش.ع" 39 عام عامل مقيم دائرة مركز القصاصين، و"أحمد.أ.أ" 26 عام عاطل مقيم الباجور بالمنوفية، و"محمد.م.ع" 26 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير، و"أشرف.إ.ع" 51 عام موظف مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"مغربى.م.ع" 31 عام سائق مقيم الصف الجيزة، و"على .ح.م" 47 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية. تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.