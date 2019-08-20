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صور.. نقابة البيطريين تنظم دورة تدريبية حول التلقيح الاصطناعى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:39 ص
صور.. نقابة البيطريين تنظم دورة تدريبية حول التلقيح الاصطناعى دورة تدريبية لتشخيص التلقيح الاصطناعى للماشية
كتبت آية دعبس

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عقد المركز العلمى بنقابة الأطباء البيطريين، دورة تدريبية، حول تشخيص الحمل والتلقيح الاصطناعى، مع المحاضريين الدكتورة رشاد حامد، والدكتور حسن شوقى محمد، فى إطار اهتمام النقابة بتطوير مهارات أعضائها

كما نظم المركز العلمي، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوى، مقرر اللجنة العلمية بالنقابة، دورة عن "نظم إدارة سلامة الغذاء"، وتم اصطحاب المتدربين إلي بعض المزارع للتدريب الحقلى.

وأشارت نبيلة، إلى أن المركز يسعى لإتاحة فرص للتدريب لأعضاء النقابة فى كل المجالات، بأسعار رمزية، لتحسين قدراتهم

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نقابة البيطريين

تلقيح صناعى

دورات تدريبية للبيطريين

الاطباء البيطريين

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