صور.. نقابة البيطريين تنظم دورة تدريبية حول التلقيح الاصطناعى

كتبت آية دعبس

عقد المركز العلمى بنقابة الأطباء البيطريين، دورة تدريبية، حول تشخيص الحمل والتلقيح الاصطناعى، مع المحاضريين الدكتورة رشاد حامد، والدكتور حسن شوقى محمد، فى إطار اهتمام النقابة بتطوير مهارات أعضائها.

كما نظم المركز العلمي، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوى، مقرر اللجنة العلمية بالنقابة، دورة عن "نظم إدارة سلامة الغذاء"، وتم اصطحاب المتدربين إلي بعض المزارع للتدريب الحقلى.

وأشارت نبيلة، إلى أن المركز يسعى لإتاحة فرص للتدريب لأعضاء النقابة فى كل المجالات، بأسعار رمزية، لتحسين قدراتهم.