صور.. بعثة ناشئى اليد تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس العالم

كتب: أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى - مصطفى يحيى - محمد ابراهيم - تصوير: السعودى محمود

وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب ناشئى كرة اليد قادمين من مقدونيا بعد حصولهم علي كأس العالم لأول مرة فى التاريخ.

ونجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 فى نهائى المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.







































































































































































































