سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بعثة ناشئى اليد تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس العالم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:56 ص
صور.. بعثة ناشئى اليد تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس العالم الجماهير تستقبل بعثة المنتخب
كتب: أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى - مصطفى يحيى - محمد ابراهيم - تصوير: السعودى محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب ناشئى كرة اليد قادمين من مقدونيا بعد حصولهم علي كأس العالم لأول مرة فى التاريخ.
 
 ونجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على نظيره الألماني  بنتيجة 32 / 28  فى  نهائى المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.
 
شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.
 
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (1)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (2)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (3)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (4)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (5)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (6)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (7)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (8)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (9)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (10)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (11)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (12)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (13)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (14)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (15)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (16)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (17)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (18)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (19)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (20)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (21)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (22)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (23)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (24)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (25)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (26)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (27)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (28)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (29)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (30)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (31)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (32)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (33)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (34)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (35)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (36)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (37)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (38)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (39)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (40)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (41)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (42)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (43)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (44)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (45)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (46)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (47)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (48)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (49)
 
لاعبي منتخب الناشئين لليد مواليد 2000 (50)
 

رمطار القاهرة

اخبار المطار

كأس العالم

منتخب اليد

فوز منتخب اليد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة