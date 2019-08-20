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شركة الطيران الكورية الجنوبية تعلن تخفيض رحلاتها لليابان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:44 ص
شركة الطيران الكورية الجنوبية تعلن تخفيض رحلاتها لليابان طيران كوريا الجنوبية ـ صورة أرشيفية
سول(أ ش أ)

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أعلنت شركة الطيران الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها ستقلل الرحلات الجوية المتجهة إلى اليابان على نحو أكثر خلال الأشهر المقبلة نظرًا لانخفاض الطلب على السفر لليابان وسط نشوب صراع تجارى مع سول.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الكورية الجنوبية - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه بغرض تعويض انخفاض الطلب على السفر لليابان، ستعمل الشركة على زيادة عدد رحلاتها الجوية لأسواق بديلة مثل الصين وجنوب شرق آسيا وقارة أوقيانوسيا التى تشمل جوام وأستراليا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن توقف شركة الطيران خدماتها مؤقتًا إلى اليابان بدءًا من 29 سبتمبر وحتى 16 نوفمبر المقبلين، بحسب بيان أصدرته الشركة.

يذكر أن الطلب على السفر لليابان انخفض بشكل حاد منذ الشهر الماضى عندما فرضت اليابان قيودًا على بعض صادراتها لسول، حسبما ذكرت يونهاب.

وأزالت طوكيو سول رسميا من على قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مطلع الشهر الجارى، فى رد انتقامى ضد حكم أصدرته محكمة سول يأمر شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسرى الكوريين فى زمن الحرب.

 


كوريا الجنوبيه

طيران كوريا الجنوبيه

اليابان

الصراع الكورى اليابانى

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