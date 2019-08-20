سفير مصر لدى موزمبيق يبحث مع رئيسة البرلمان تعزيز التعاون بين البلدين

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بحث السفير حاتم الألفي، سفير مصر لدى موزمبيق،مع فيرونيكا ماكامو رئيسة البرلمان الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولاسيما فى المجال البرلماني.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، انه تم خلال اللقاء تناول مسار العلاقات المتميزة بين البلدين منذ حرب استقلال موزمبيق، والتي تُوجت بالزيارة التي قام بها رئيس جمهورية موزمبيق إلى القاهرة في الفترة من ٢١-٢٣ يونيو ٢٠١٩.

وتطرق السفير المصري، الى تطور الحياة البرلمانية في مصر، وما تضمنه الدستور المصري وتعديلاته الأخيرة في هذا الشأن.

وقَدّم السفير الألفى، التهنئة للمسئولة الموزمبيقية، بمناسبة إبرام اتفاق السلام النهائي والمصالحة بين الحكومة والمعارضة، مؤكداً دعم مصر لموزمبيق في مساعيها لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأعرب مُجدداً عن تعازي الحكومة المصرية في ضحايا الأعاصير التي ضربت موزمبيق خلال شهريّ مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا على مساندة موزمبيق في محنتها.

ومن جانبها، أشادت رئيسة البرلمان الموزمبيقي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبدعم مصر المستمر لبلادها منذ حرب الاستقلال حتى الآن، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الزراعة والصحة والسياحة وغيرها.

كما أعربت عن تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.