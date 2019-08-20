سريلانكا تعيين قائدا جديدا للجيش وانتقادات لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان

كولومبو (رويترز)

عين الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا، الاثنين شافندرا سيلفا قائدا للجيش مما أثار انتقادات حادة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بشأن تعيين ضابط متهم بانتهاك حقوق الإنسان فى هذا المنصب.

ويُعزى لسيلفا (55 عاما) فضل النجاح فى قيادة فرقة بالجيش ضد منشقى جبهة نمور تحرير تاميل ايلام فى المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التى استمرت 26 عاما.

ولكن انتصاره أثار جدلا كبيرا، ولقى آلاف المدنيين حتفهم فى المراحل الأخيرة من الصراع المسلح بما فى ذلك فى مناطق كانت الحكومة قد أعلنتها "مناطق عدم إطلاق نار" وتعرضت لقصف متواصل من الجيش بما فى ذلك المستشفيات.

واتهمت لجنة بالأمم المتحدة الفرقة التى كان يرأسها سيلفا بقتل متمردين عزل خارج نطاق القانون فى الأسبوع الأخير من الحرب التى انتهت فى 2009 وبالتعذيب الممنهج للناس أثناء احتجازهم.

ونفى سيلفا هذه الاتهامات. وكان سيلفا قد انضم للجيش فى 1984 وتولى رئاسة أركان الجيش منذ يناير، وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه فى بيان يوم الاثنين "أشعر بقلق عميق من تعيين اللفتنانت جنرال شافندرا سيلفا قائدا للجيش السريلانكى على الرغم من الاتهامات الخطيرة الموجهة له ولقواته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسانى خلال الحرب".

وقالت إن ترقيته "تقوض بشكل كبير التزام سريلانكا بتشجيع العدالة والمحاسبة". وأضافت أنها تمثل أيضا انتكاسة لإصلاح قطاع الأمن، وأبدت واشنطن عدم موافقتها على تعيين سيلفا فى بيان شديد اللهجة.

وقالت السفارة الأمريكية فى كولومبو فى بيان إن "الاتهامات الموجهة له بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتى وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى خطيرة وموثوق بها".