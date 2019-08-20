"رفض دفع الأجرة".. إحالة عاطل تعدى على تباع بسلاح أبيض للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدى على تباع بسلاح أبيض، بعد مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على الأجرة فى مدينة بدر.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2835 لسنة 2019، أن المتهم "عادل. و"، رفض دفع الأجرة أثناء استقلاله السيارة، وبمعاتبة المجني عليه "مصطفى. ح" له، تشاجر معه وانتهت بطعن المجني عليه بسلاح المتهم "مطواة" فى بطنه، ولاذ بالفرار، وبسؤال شهود العيان أقروا بالواقعة، وتم ضبط المتهم.

كانت بداية الواقعة، بورود إخطار لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر، يفيد بوصول مصاب فى البطن، وبإجراء التحريات اللازمة تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل لرفضه دفع الأجرة.

بإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.