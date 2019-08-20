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ربة منزل تقتل والد زوجها لعرضه أموالا عليها مقابل ممارسة الرذيلة فى المقطم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:36 م
ربة منزل تقتل والد زوجها لعرضه أموالا عليها مقابل ممارسة الرذيلة فى المقطم جثة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على ربة منزل قتلت والد زوجها لقيامه بعرض مبلغ مالى عليها مقابل ممارسته للرذيلة معها، فطعنته بسلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالى بشخص متوفى بمساكن اسبيكو منطقة الزلزال، وبالانتقال وإجراء المعاينة عثر على جثة "إبراهيم. ذ. ر" 66 سنة بالمعاش، ومقيم بمحل البلاغ فى وضع الجلوس بأرضية الصالة "يرتدى ملابسه كاملة" وبها إصابات عبارة عن (جرح طعنى بالصدر) وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره على سكين ملوثة بالدماء.

 

وبسؤال زوجة نجل المتوفي "منال. أ. ف" 25 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها، عثرت على جثة المتوفى واكتشفت مقتله على النحو المشار إليه ونفت علمها بملابسات الحادث.

 

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجنى عليه، وأنها وراء ارتكاب الواقعة ومن خلال إعادة مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

 

وأقرت بأنها حال تواجدها بالشقة صحبة المجنى عليه، واستغراقها فى النوم فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء من جسدها فنهرته، وتوجهت إلى إحدى جيرانها، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها، وقام بمعاودة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغ مالى مقابل ممارسته الرذيلة معها، وهو ما دفعها للتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثةً إصابته التى أودت بحياته، ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته.

 

كما اعترفت بمغافلتهم ووضع السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضاً حال إمساكه بالسلاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

جريمة قتل

المقطم

رجال المباحث

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