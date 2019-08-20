دار الإفتاء تعلن فتح باب التقديم للدفعة الثامنة لموقع إعداد المفتين عن بعد

وحددت الدار شـروط القبول وهى أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وعن الأوراق المطلـوبة عبارة عن صورة شهادة الميلاد، صورة البطاقة الشخصية (للمصريين)، وصورة جواز السفر لغير المصريين ، صور شخصية ، صور الشهادات العلمية التي حصل عليها، السيرة الذاتية(مع ضرورة إحضار أصول الأوراق أو مستخرج رسمى منها للاطلاع عليها)

أعلنت دار الإفتاء المصرية، بدء تلقى طلبات الالتحاق بموقـع إعـداد المفتيـن عـن بُــعد ،الدفعة الثامنة حتـى موعــد أقصاه 31/10/2019 ،(الدفعة الثامنة 2019 / 2020) المجموعة الثانية، ويقدم الموقع نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التـعلـيم الإلكترونى على الأسـس العلمية الدقيقـة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثلاث سنوات، وتـشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.