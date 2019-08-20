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تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. 10 آلاف طالب يسجلون رغباتهم حتى الآن

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:36 م
تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. 10 آلاف طالب يسجلون رغباتهم حتى الآن طلاب الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، التى فتحت رابط التسجيل مساء أمس الإثنين، حيث اقترب عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم لنحو 10 آلاف طالب وطالبة، حتى ظهر يوم الأحد القادم.
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث يبلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و 163 طالبا وطالبة.
 
ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفا و685 طالبا وطالبة ،أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.

 


تنسيق الأزهر 2019

تنسيق الثانوية الازهرية 2019

تنسيق الثانوية الأزهرية

جامعة الازهر

بوابة الحكومة

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