تقارير : نفوق أكثر من نصف مليار نحلة فى البرازيل خلال 3 أشهر

أ ش أ

كشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أن أكثر من نصف مليار نحلة سقطت ميتة فى البرازيل فى غضون ثلاثة أشهر فقط، وذلك بسبب استخدام المبيدات الحشرية التى تحتوى على مواد سامة مثل مادة فيبرونيل.

وذكرت شبكة "سى بى أس نيوز" الأمريكية أنه مع نفوق حوالى 500 مليون نحلة فى البرازيل، أصبح مستقبل الغذاء موضع تساؤل، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن النفوق الجماعى للنحل من قبل مربى النحل فى 4 ولايات برازيلية، ففى ولاية ريو جراند دو سول وحدها عثر على نحو 400 مليون نحلة ميتة.

ونوهت إلى أن النحل يسهم فى تكاثر النباتات المختلفة، حيث أن حوالى 75% من محاصيل العالم تعتمد على تلقيح النحل، مشددة على ضرورة حماية النحل لضمان الأمن الغذائي.