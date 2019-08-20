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تشريح ودفن جثة موظف عثر عليه مقتولا داخل شقته فى المقطم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:26 م
تشريح ودفن جثة موظف عثر عليه مقتولا داخل شقته فى المقطم جثة -أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح ودفن جثة موظف بالمعاش عثر عليه مقتولًا داخل شقته في المقطم، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة. 
 
كشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة المقطم،  بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على موظف على المعاش مقتولًا داخل شقة فى مساكن اسبيكو منطقة الزلزال بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
 
بالفحص تبين أن الجثة لموظف بالمعاش، 66 سنة، فى وضع الجلوس بأرضية الصالة يرتدى ملابسه كاملة وبه جرح طعنى بالصدر، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة، وعثر بجواره على سكين ملطخ بالدماء.
 
وبسؤال زوجة نجله ربة منزل، قررت بأن المجنى عليه يقيم معها فى الشقة، وأنها حال عودتها للشقة عثرت عليه غارقًا في دمائه، ونفت علمها بملابسات الحادث، لكن بإعادة مناقشتها تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

جرائم القتل الاسرى

محكمه جنوب القاهره

عقوبه القتل العمد

جرائم قتل

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