تداول أجزاء من أسئلة امتحان الجغرافيا والتفاضل للثانوية دور ثان بصفحات الغش

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا من امتحان الجغرافيا والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، كما نشرت الصفحات إجابات بعض الأسئلة.

فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى الصور المتداولة، للتأكد من صحتها بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضى الامتحان، لاتخاذ الإجراءات القانوينة حال ثبوت صحة تلك الأجزاء المتداولة ومطابقتها للامتحان الأصلى.

وبدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة العلمى علوم بإجمالى 5095 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب شعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى 3558 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب شعبة الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى 3907 طلاب وطالبات.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الحالى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.



