تحقيقات ضبط مصنع 6 أكتوبر: استخدم ملح سياحات وصودا كاوية فى صناعة المخلل

كتب أحمد الجعفرى

تعمل لجنة طبية متخصص مشكلة بقرار من النيابة العامة على فحص كمية من المحل والمخلل تم ضبطها داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، لكتابة تقرير واف عن حالتها ومدى صلاحياتها للاستهلاك الأدمى من عدمه، بعدما كشفت التحريات عدم صلاحيتها للاستخدام وتخزينها بشكل غير سليم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قيام أحد الأشخاص والذى يحمل جنسية دولة عربية، بإدارة مصنع غير مرخص لانتاج المخلل، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم فى عملية تسوية المخللات) وإعادة طرحها بالأسواق مسببًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشى الأغذية، وضبط مالك المصنع، وبحوزته 15 طنا من الملح والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.