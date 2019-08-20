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تجديد حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:39 م
تجديد حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمة عبير الصفتي وجهت النيابة إليها في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 


تجديد حبس متهمة

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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