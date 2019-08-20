تجديد حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "إيمان. ع"، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها بمعرفة النيابة، فى اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلى المتهمة فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.