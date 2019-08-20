تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 17 كيلو من مخدر الأيس

كتب ـ كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 17 كيلو من مخدر الأيس .

اشتبه ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، أثناء تواجده بصحبة قوة أمنية بشارع جوزيف تيتو بالنزهة، فى مستقلى إحدى السيارات الأجرة، وباستيقاف السيارة وفحص مستقليها أمكن ضبط أحدهم "ع. م"، 35 سنة، سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول (ويحمل جنسية إحدى الدول العربية) وعثر بحوزته على 17 كيلو جرام من مخدر الأيس، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 1000 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وأقر بعدم علم قائد السيارة بذلك.

وبمواجهة قائد السيارة، أقر بأنه حال استقلاله السيارة قيادته بشارع جسر السويس دائرة قسم شرطة النزهة استوقفه المتهم وطلب توصيله لمنطقة فيصل -جيزة، ونفى علمه بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.