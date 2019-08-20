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تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بخطف طفلة فى السيدة زينب

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:47 ص
تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بخطف طفلة فى السيدة زينب جريمة خطف الأطفال-أرشيفية
كتب سليم على

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس حارس عقار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ،  لاتهامه بخطف ابنة زميله، بسبب خلاف بينهما على حراسة عقار.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من "رجب. ب" 36 سنة، حارس عقار، يفيد باكتشافه تغيب ابنته "رحمة. ر" 9 سنوات، طالبة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 
وأشارت التحقيقات ، إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل لمشاهدة المجني عليها صحبة "إبراهيم. ج"، 48 سنة، حارس بذات العقار، في وقت معاصر لغيابها وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مكان احتجاز المتهم للمجني عليها وبتضييق الخناق عليه أطلق سراحها بالمنطقة محل سكنها.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين والد المجنى عليها حول حراسة العقار محل عملهما خطط لارتكاب الواقعة لإجباره على ترك حراسة العقار.
 
وفي سبيل ذلك تمكن من استدراج المجني عليها واصطحابها إلى مسكن أحد أصدقائه في الهرم، وعقب علمه بافتضاح أمره اصطحبها مرة أخرى للمنطقة سكنها وأطلق سراحها.

جرائم الخطف

خطف الأطفال

طرق خطف الاطفال

محكمه جنوب القاهره

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