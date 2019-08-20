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برامج توعوية لزيادة إنتاج أشجار الجوافة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:00 ص
برامج توعوية لزيادة إنتاج أشجار الجوافة.. تعرف عليها أشجار الجوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع " عددا من الإجراءات والتوصيات الفنية وبرامج التوعوية الإرشادية التى اتخذتها الإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحدائق الجوافة لزيادة الإنتاج المحلى، والتصدير والممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى خلال الأيام المقبلة.

 

وأكد تقرير المحاصيل البستانية أنه من أهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول الجوفة الاهتمام بمتابعة إزالة الحشائش، مضيفا أن التسميد لا بد أن يكون بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهرياً تقسم على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهرياً على دفعات أسبوعية.

 

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للأراضى الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر، بالنسبة إلى الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الازوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة، ويضاف 3/4 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثراً فى منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطة بجزء من تراب التربة.

 

وأوضح التقرير أنه بالنسبة الى برنامج الرى، الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة، عمر الأشجاربالسنة :السنة الأولى / الثانية / الثالثة / الرابعة / الخامسة / اكبر من 6، مؤكدا أن  الاستهلاك المائى فى يوليو باللتر 18/ 25 / 35 / 60 / 70 / 80-90، وعن برنامج المكافحة أكد التقرير أن تكون مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفى للحشرات القشرية بالزيت المعدنى كذلك يتم الرش الوقائى ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصى به.


أشجار الجوافة

انتاج الجوافة

صادرات الجوافة

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

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