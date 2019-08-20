بالأسماء.. حركة التجديد والندب بأمانة القضاء الأعلى وإدارات محكمة النقض

كتبت هدى أبو بكر

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على تجديد وندب السادة القضاة الآتى أسمائهم:

تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضى رافع محمود أنور نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى أشرف سمير محمود عباس نائب رئيس محكمة النقض مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وفيما يتعلق بالمكتب الفنى محكمة تم ندب القاضى حسنى حسن عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض والقاضى عادل محمود عبد المنعم عمارة نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض وتجديد ندب كلا من المستشار فرحان عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى محمد ايمن سعد نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى بمحكمة النقض.

وندب القاضى علاء الدين احمد السيد نائب رئيس محكمة النقض مدير مساعدا للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض .

أما إدارة العلاقات العامة بالمحكمة، فتم تجديد ندب القاضى محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة وخدمات القضاة، وندب القاضى حسام هشام على نائب رئيس محكمة النقض رئيسا لمكتب العلاقات الدولية لمحكمة النقض .

وإدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، تم تجديد ندب اعضاء مكتب العلاقات الدولية لمحكمة النقض السيد شريف على عبد القادر المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، والسيدة نفرت محمد نبيل الرئيس من الفئة "ا" بمحكمة الجيزة الابتدائية والمنتدبة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، والسيد أحمد عنانى عبد العزيز رئيس النيابة لدى محكمة النقض، والسيد مصطفى احمد مصطفى رئيس النيابة لدى محكمة النقض .

وتجديد ندب القاضى أشرف محمد مسعد نائب رئيس محكمة النقض مستشارا فنيا لرئيس محكمة النقض، والسيد أيمن مقبل شاكر محمد كامل مساعدا للمستشار الفنى للسيد المستشار رئيس محكمة النقض طول الوقت.

وفيما يتعلق بالامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى ، تم ندب القاضى حسام حسين يوسف نائب رئيس محكمة النقض قائما باعمال الامين العام لمجلس القضاء الاعلى ، والقاضى خالد محمد محمد الشرقبالى نائب رئيس محكمة النقض امين عام مساعد لمجلس القضاء الاعلى ، و القاضى احمد محمد رفعت قاسم القاضى بمحكمة النقض امينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الاعلى .

أما أعضاء الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى فقد تم تجديد ندب حاتم أحمد عبد البارى سليمان القاضى بمحكمة النقض

محمد سامى السيد العوانى المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض ، طارق على صديق على القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية والمتتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض

حسام الدين حسين عواض القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية والمتتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض

سالى عمرو أمين الصعيدى القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية والمتتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض

محمد حسن محمد الشربينى القاضى بمحكمة استئناف طنطا والمتتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض

أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض

وأخيرا ندب مصطفى طه سيد على قاسم الرئيس من الفئة ( ب ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.