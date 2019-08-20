انسف كرشك وحافظ على صحتك.. نصائح للحفاظ على جسم رشيق

كتبت هند عادل

خسارة الوزن من الأشياء التى تسعى إليها كثير من الفتيات للتخلص من البدانة والحصول على جسم رشيق ومثالى والحفاظ على صحتهم، وقد يصبح الأمر مؤرقاً للفتيات لدرجة الذهاب لأطباء الرجيم والتغذية، ويمكن اتباع مجموعة من النصائح تساعدك فى خسارة الوزن والحفاظ على الصحة والتخلص من الوزن الزائد، حسبما ذكر موقع" healthline".

نصائح هامة لخسارة الوزن والحفاظ على الصحة



ـ عندما تستيقظين فى الصباح وقبل التفكير فى تناول الإفطار، قومى بعمل كوب عصير الليمون أو البرتقال "الفريش"،واشربيه على معدة فارغة حتى يطهر المعدة ويكون بمثابة مشروب للديتوكس، وكذلك يرفع معدلات حرق الدهون فى الجسم "الميتابوليزم".

ـ أفضل وقت لتناول الفواكه فى الصباح الباكر، حيث يستفيد الجسم من السكر الموجود فى الفاكهة فى هذه الفترة من اليوم، لذا يمكنك تناول 2 برتقالة أو أى ثمرتين فاكهة فى الصباح.

ـ تناولي شريحة من اللحم أو الدجاج المشوى أو المسلوق فى وجبة الغداء وتجنب تناول الخبز فى الغداء وتناولى مع اللحم كوب زبادى ولا تنسى طبق السلطة الخضراء.

ـ بعد ساعات من تناول وجبة الغداء يجب عليك تناول وجبة خفيفة مثل: حفنة من المكسرات أو طبق سلطة.

ـ حاول تناول طعام العشاء قبل الساعة 8 مساء، مثل البيض المسلوق والزبادى والسلطة.