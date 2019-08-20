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انتهاء امتحانى النحو واللغة الإنجليزية لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:59 ص
انتهاء امتحانى النحو واللغة الإنجليزية لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أنهى طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية، امتحاناتهم لليوم الرابع ،الثلاثاء ،اللجنة الأولى ،التى بدأت التاسعة حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة النحو ، وطلاب القسم العلمى الامتحان بمادة اللغة الانجليزية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية عدم تسجيل أى شكاوى تتعلق بالامتحان.

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، وقد بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.


الثانوية الازهرية

الدور الثانى للثانوية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

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